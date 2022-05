Voor Hannie en Rob een koninklijke onderscheiding: ‘Jullie stralen als gezin een bijzondere kracht uit’

Een verrassing was kon het bijna niet meer zijn voor beide gedecoreerden. Zo komen raadsleden na twaalf jaar raadslidmaatschap automatisch in aanmerking voor een onderscheiding als zij afscheid nemen van de gemeenteraad.

Familieomstandigheden

De koninklijke onderscheiding voor Rob was ook al aangekondigd. Hij zou aanvankelijk tijdens de lintjesregen gedecoreerd worden, maar vanwege familieomstandigheden kon dat niet doorgaan. In plaats daarvan was er voor Rob een persoonlijk gesprek met burgemeester Nauta waarin de eervolle melding werd gedaan. „Ik had er alleen niet op gerekend dat het vanavond zou gebeuren. Ik dacht: we zijn hier voor Hannie. Maar toen ik in het gemeentehuis aankwam dacht ik: hm, er zijn heel wat mensen hier die vast niet alleen voor haar komen.”