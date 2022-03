Voor twee lijsttrekkers in Hof van Twente is alles nieuw: ‘Een spannende dag, het is afwachten’

HOF VAN TWENTE - De campagnes zijn gedaan, het is kiezen geblazen. Inwoners van Hof van Twente kunnen kiezen tussen zeven partijen. En weten wat ze krijgen, want vijf van de zeven lijsten worden aangevoerd door lijsttrekkers die alweer voor hun derde of vierde periode in de raad gaan. Behalve twee.

Voor Marianne Hutten van de nieuwe partij In Beweging en André de Visser van D66 is het hun allereerste verkiezingen als lijsttrekker. Hoe beleven zij deze dag?

Werken

„Nou met werken”, zegt Marianne Hutten. „Ik werk als ambtenaar voor de gemeente Hof van Twente en mocht ik na deze verkiezingen in de raad komen, dan moet ik deze baan opzeggen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk ik dit vind. Maar ik wil de dingen wel zo netjes mogelijk achterlaten. Sinds ik campagne voer voor In Beweging deed ik al geen beleidsstukken meer, alleen nog het uitvoerende gedeelte. Maar dat is wat ik vandaag dus doe.”

„De campagne is klaar, we hebben ons best gedaan. Gisteren nog geflyerd, vandaag zal het blijven met wat appjes die de deur uit gaan om mensen te vragen op ons te stemmen. En ik ga straks nog wat mokken rondbrengen aan nieuwe leden. Er staat op: ‘Laten we het over de inhoud hebben’. Een collectorsitem.”

Partijen aan elkaar knopen

„Ik ben heel benieuwd welke kant we op gaan. Ik hoop dat mensen van ons weten en ons idee hebben meegekregen. Ik hoop op 3 zetels. En ik hoop op jongeren in de raad.”

Marianne Hutten is lijsttrekker van In Beweging, een nieuwe politieke partij.

Verkiezingsdag

Een spannende dag, vindt André de Visser, die het lijsttrekkerschap van Alice Olde Reuver of Briel voor D66 heeft overgenomen dit jaar. „Ik heb wel vrij genomen, om eventjes wat dingetjes voor mijn werk af te ronden. maar ga nog even wat dingetje voor mijn werk afronden. Ik stond vanochtend in de sportschool en dan word je erop aangesproken.. oh ja, het wordt echt”.

„Maar het is ook wel een tamme dag, want zo gek veel ga ik niet doen. Campagnevoeren is allemaal al gedaan he, maandag al. Ken je dat gevoel wanneer je op vakantie gaat en alles klaar is om te gaan maar het is nog geen tijd? Dat gevoel is het een beetje. Gek uitgelegd misschien. Het is rusteloos afwachten.”

Bloemen halen

André de Visser (D66). Ik ga straks nog even wat bloemen halen voor de mensen die geholpen hebben en vanavond met de club uit eten. En dan om 21.00 uur richting het gemeentehuis voor de uitslag. En dan zullen we zien wat er gebeurt met de stemmen. Ik heb geen idee. Ik hoop op 3 zetels."