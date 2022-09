Voormalig terras in Ambt Delden is nu een bijzonder rustpunt: ‘We hebben hier zelfs Japanners gehad’

Twente Cup in Delden in de sfeer van Military Boekelo

Haar doel is helder. Als een eeuw is gestreden om de Twente Cup bij de Twentsche Golfclub, moet het evenement evenveel uitstraling hebben als de Military Boekelo met haar strodorp. „Met dezelfde look and feel”, zegt Mariëlle Kraak. Ambt Delden als Boekelo.

