Voorpret voor trouwdag vooral een vrouwending tijdens bruidsbeurs Delden: ‘Mannen zijn een goede nummer twee’

Behoud diensten­cen­trum ’t Swafert in Hengelo ‘is trekken aan een dood paard’

HENGELO - „Hoe realistisch is het als we moeten trekken aan een dood paard? Daar word je heel moe van, zei mij vader al.” Met die verzuchting gaf wethouder Marie-José Luttikholt in de raadsvergadering aan hoe lastig het is om in contact te komen met eigenaar UCP V Coöperatief UA in Amsterdam over behoud en openstelling van dienstencentrum ’t Swafert.

4 februari