Vrijwilligers museumboerderij Wendezoele op Landgoed Twickel in finale Erfgoedvrijwilligersprijs

Met videoAMBT DELDEN - Het Twentse museum Museumboerderij Wendezoele staat in de finale van de landelijke Erfgoedvrijwilligersprijs 2022. Het vrijwilligersteam van de Wendezoele is genomineerd voor deze landelijke prijs, die voor de derde keer wordt uitgereikt. Publiek kan vanaf nu stemmen.

De Erfgoedvrijwilligersprijs is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om alle vrijwilligers in deze sector te bedanken voor al hun goede en nuttige werk. Vrijwilligers maken het mogelijk om al het culturele erfgoed dat ons land rijk is voor het grote publiek toegankelijk te maken. Stichting Nederland Monumentenland is de organisator van de prijs.

Het winnende team krijgt een cheque van 10.000 euro. Een bedrag dat voor de helft vrij te besteden is en voor de helft bedoeld is voor kennisoverdracht. Voor de nummers 2 en 3 is er een cheque van 5000 euro, op dezelfde manier te besteden.

De finalisten van 2022

Uit 52 aanmeldingen selecteerde de jury onder leiding van Kathleen Ferrier (Voorzitter Unesco Commissie) drie finalisten die kans maken op de Erfgoedvrijwilligersprijs 2022. Dat zijn de vrijwilligersteams van Museumboerderij Wendezoele, Openluchtbad Zwolle en het Van Eesterenmuseum.

Terug in de tijd

Museumboerderij Wendezoele is gevestigd opTwickelerf Erve Brinkcate in Ambt Delden. Het geeft bezoekers een beeld over de landbouw en veeteelt in Twente tussen 1900 en 1960.

Naast de traditionele gebouwen en het erf met daarbij wisselende exposities, is er een kleine veestapel, een kruiden- en groentetuin maar ook gras- en akkerland. Hierop groeien gewassen die in de genoemde periode werden verbouwd.

De exposities laten zien hoe het leven was op school, in de winkel en thuis op de boerderij. Daarbij verbinden de verhalen van de vrijwilligers vroeger met nu.

Stemmen

De uitreiking van de prijs vindt plaats op donderdag 1 december in Diligentia te Den Haag. Stemmen is tot en met 25 mogelijk via wendezoele.nl of via erfgoedvrijwilligersprijs.nl.