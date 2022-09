Vrouw die gewond raakte bij schuttersfeesten Delden ligt nog in ziekenhuis

UpdateDELDEN - De vrouw, die vrijdag bij de opening van de Deldense Schuttersfeesten ernstig gewond raakt, ligt nog steeds in het ziekenhuis van Groningen. Hoe ernstig haar brandwonden precies zijn, is nog onbekend. Ze zou wel aanspreekbaar zijn.

De vrouw liep de brandwonden op tijdens het Eetmeecafé, waarbij zo’n 700 aanwezigen in groepjes aanschoven voor een grote barbecue. Naar het zich laat aanzien, vatte een vloeistof die gebruikt wordt bij het verwarmen van het eten vlam, en verwondde de vrouw. Ze is uiteindelijk met de traumahelikopter vervoerd naar het ziekenhuis in Groningen.

Feest in overleg familie voortgezet

Voorzitter Jeroen Dorenbusch van de Schuttersvereniging laat weten enorm aangeslagen te zijn door wat er is gebeurd. „Onze gedachten gaan allereerst uit naar het slachtoffer. We wensen haar veel kracht en sterkte toe.” Het ongeval werpt ook een grote schaduw over de Schuttersfeesten zelf. „We kunnen niet meer spreken van een feest, maar we hebben in overleg met de familie besloten het evenement voort te zetten.”

Omstanders grepen adequaat in

Dorenbusch is verder de hulpverleners die snel hebben ingegrepen bij het incident dankbaar. „Uit de gesprekken die we later hebben gevoerd met de hulpdiensten, blijkt dat een aantal mensen adequaat heeft ingegrepen. We hopen dat dit een positieve uitwerking heeft op het herstel van de vrouw.”

De mensen die dichtbij het ongeval stonden of geholpen hebben, wordt verder slachtofferhulp aangeboden. „Dat geldt ook voor de mensen die we nog niet hebben kunnen spreken of kunnen bereiken.”