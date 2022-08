Vrouw zwaargewond geraakt bij aanrijding met auto in Goor

Varkens­boer Peter (39) uit Markelo stopte: ‘Wilde niet tot mijn 70ste iedere dag alleen in die stallen zijn’

MARKELO - Tien jaar runde Peter Veltkamp (39) het boerenbedrijf, dat zijn overgrootopa bijna een eeuw geleden in Markelo begon. Als vierde van een generatie, nam hij in 2020 een moeilijk, maar zakelijk besluit: stoppen. Over het vertrek van de laatste dieren en een keuze, waar iedereen wel wat van vindt. „Ik hoef me niet aan de hele wereld te verantwoorden.”

11 augustus