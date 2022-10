Vrouwelijke wervelwind Hanneke graait gratis 228 euro aan boodschappen bij elkaar in nieuwe Lidl Goor

Renovatie kunstgras­vel­den in Hof van Twente valt fors duurder uit

GOOR - Het vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden bij sportverenigingen in Hof van Twente valt fors duurder uit dan begroot. Dat is gebleken na de renovatie van twee velden bij voetbalvereniging Twenthe in Goor. Wethouder financiën Harry Scholten moet er meer geld voor vrij maken in zijn begroting voor 2023.

