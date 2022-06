VV Bentelo klaar voor stap hogerop: ‘We hebben een goede lichting en kunnen de vierde klasse aan’

Schetsen voor inrichting Spoorpark in Goor liggen klaar

GOOR - Weer een volgende fase in de aanleg van het Spoorpark: de eerste ontwerpen zijn klaar en in te zien voor inwoners van Goor. Als alles verloopt volgens plan is het Spoorpark, tussen de Roerdompstraat, Patrijzenstraat en de Van Kollaan eind 2023 klaar.

2 juni