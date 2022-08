Waaghalzen van Splash & Crash Bentelo gaan van 9 meter hoge glijbaan: ‘Je moet geen angst hebben’

Ontroerde Wibi Soerjadi na zijn tuincon­cert in Diepenheim wéér koninklijk onderschei­den

DIEPENHEIM - Het was zaterdag een ontroerend moment, aan het slot van het tuinconcert van Wibi Soerjadi. Terwijl het applaus nauwelijks verstomd was, verscheen burgemeester Ellen Nauta op het podium in zijn tuin in Diepenheim om de niets vermoedende pianovirtuoos opnieuw een koninklijke onderscheiding toe te kennen.

31 juli