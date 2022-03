Waar kun je nou stemmen in een discotheek? Nou, in Hof van Twente! ‘Je blijft er jong bij, op deze dag’

Het is al vanaf maandag mogelijk om je stem uit te brengen, maar daar hebben nog niet heel veel mensen gebruik van gemaakt, meldt een woordvoerder van de gemeente Hof van Twente. Vanochtend om 10.00 was het opkomstpercentage 15,49 procent. In 2018 werd ruim 62 procent behaald, in 2014 idem.

Ga stemmen!

De gemeente heeft veel gedaan om mensen ertoe te bewegen om te gaan stemmen. Zo is er de verkiezingsavond geweest in Herberg De Pol, in samenwerking met Politiek in de Pol. Dat debat tussen lijsttrekkers is online gestreamd. Daarnaast heeft de gemeente een verkiezingskrant uitgebracht, waarin de lijsttrekkers persoonlijk zijn voorgesteld en de hoofdpunten uit de verkiezingsprogramma’s op een rij werden gezet.

„En verder hopen we dat ook jongeren gaan stemmen. Iedereen jonger dan 25 heeft een aan hem persoonlijk gerichte kaart gekregen met een boodschap van Ellen Nauta om jongeren te bewegen hun stem uit te brengen. Helemaal in deze tijd, met de oorlog in Oekraïne, besef je hoe belangrijk het vrijheid en stemrecht is.”

Vandaag is burgemeester Ellen Nauta op pad. Ze brengt onder andere een bezoekje aan de stembureaus, om daar ‘de stemming te peilen’. Maar eerst bracht ze vanochtend zélf haar stem uit in het stemlokaal dat is ingericht in de discotheek van De Kroon in Markelo. Ze twitterde erover.

Op de website van de gemeente wordt een live-blog bijgehouden

Opkomstpercentage van meer dan 60 procent

Even wat statistieken: tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 telde Hof van Twente 28.103 kiesgerechtigden. 62,48 procent daarvan bracht daadwerkelijk een stem uit. Dat was al meer dan tijdens de verkiezingen van 2014, toen lag het opkomstpercentage op 60,10 procent.

Kiezers kunnen kiezen tussen zeven partijen: CDA, VVD, PvdA, Gemeente Belangen, D66, SP en In Beweging.