Waarom het ‘eigendom van Twickel’, een grote hoop houtsnippers, langs de weg ligt in Delden

Ook in 2023 een plan om veranderin­gen op erven in het buitenge­bied van Hof van Twente mogelijk te maken

GOOR - Inwoners met (bouw)plannen in het buitengebied opgelet: er komt een nieuw Veegplan Hof van Twente. Dit plan maakt het mogelijk om veranderingen op erven die niet passen in het bestemmingsplan in een keer te behandelen: zij worden ‘bij elkaar geveegd’ en doorlopen gezamenlijk één ruimtelijke procedure. En dat scheelt tijd en geld.

7 december