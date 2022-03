Waarom werd vervuiling Twentekanaal drie maanden verzwegen? VVD Vechtstromen wil opheldering

De VVD wil opheldering van waterschap Vechtstromen over het feit dat de overheidsinstantie al maanden weet dat het Twentekanaal vervuild is met de kankerverwekkende stof dioxaan, maar hier niets over heeft gezegd.

Begin vorige week onthulde de Twentsche Courant Tubantia dat een zijtak van het Twentekanaal is vervuild met dioxaan, een licht ontvlambare en kankerverwekkende stof. Dit weekend bleek dat Waterschap Vechtstromen hier al meerdere maanden van op de hoogte was. In december werden er door Rijkswaterstaat verhoogde concentraties dioxaan gemeten. Eind februari werd het productieproces dat verantwoordelijk is voor de lozing van het giftige goedje stopgezet.

VVD Vechtstromen is het niet eens met de gang van zaken. ‘Waarom moeten we deze serieuze zaak vernemen via een krantenartikel en worden we hier niet van tevoren van op de hoogte gebracht’, schrijft Peter Rijtema in zijn vragen aan het dagelijks bestuur van het waterschap.

Vergunning

Rijtema wil onder meer weten hoe het zit met de verleende vergunning van Het Deldense KLK Kolb Specialities. Het chemiebedrijf is verantwoordelijk voor de lozing van het giftige goedje. In 2018 kreeg het bedrijf een vergunning voor het lozen van gezuiverd water de afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een beek die uitmondt in de zijtak van het Twentekanaal. Bij het productieproces komen verschillende stoffen, waaronder dioxaan, vrij.

Waterschap Vechtstromen heeft in een schriftelijke verklaring laten weten dat KLK Kolb Specialities ervan uitging de giftige stof voldoende te kunnen verwijderen. Het waterschap zag geen noodzaak om aanvullende eisen te stellen. Ook stond de giftige stof tijdens het verlenen van de vergunning nog niet in de lijst met ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen’, ZZS.

Alarmbellen niet afgegaan

Argumenten waar VVD Vechtstromen geen genoegen mee lijkt te nemen. ‘Welke actie is er tot nu toe genomen richting de kennelijk tekortschietende controle en handhaving bij verleende vergunningen?’ En ‘Waarom zijn niet alle alarmbellen afgegaan toen dioxaan werd opgenomen in de lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen?’, schrijft Rijtema aan het waterschap.

Ook wil de VVD weten wat het waterschap gaat doen om te voorkomen dat dit soort giftige lozingen vaker voorkomen. ‘Hoe gaat het dagelijks bestuur ervoor zorgen dat er adequater en minder laks wordt gehandeld?’