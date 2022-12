Wateroverlast bij Chinees afhaalrestaurant in Markelo

Wat te doen dit weekend? Paarden­markt, kerstmarkt of Kroamschudd’n in Hengevelde: dit is er dit weekend allemaal te doen in het Hofse

HOF VAN TWENTE - Met de Goorse Wintermarkt, de Kerstmarkt in Delden, een kerstconcert en Kroamschudd’n in Hengevelde en nog veel meer is er weer genoeg te doen dit weekend in Hof van Twente.

16 december