Weduwe uit Goor wacht al drie jaar op strafzaak tegen Eternit: ‘Dit doet zo’n pijn’

Tot de verhalen niet meer nodig zijn

Best stoer om je verhaal te doen nadat je vier maanden geleden bij een domme actie met illegaal vuurwerk het licht in een oog hebt verloren. De openhartigheid van Lars Nijhuis, de jonge man die gisteren zo strategisch uitgelicht op de voorpagina stond, is te prijzen. Blijft staan dat het afschuwelijk is en dat het onnodig was.

9:01