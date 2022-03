Wethouders Harry Scholten en Wim Meulenkamp bijna even populair bij kiezers in Hof van Twente

Dat bleek gistermiddag, toen de uitslagen van de verkiezingen op kandidaatsniveau bekend werden gemaakt. Daarbij werd ook duidelijk welke kandidaatsraadsleden de kiezer met voorkeur in de raad ziet. Beide politici maken deel uit van het huidige college. Daarmee heeft Meulenkamp een populariteitsslag gemaakt, in 2018 kreeg Scholten nog 1709 stemmen en Meulenkamp 1163.

Derde in rij is Hannie Rohaan van Gemeente Belangen met 898 stemmen, op een vierde plek nieuwkomer Marianne Hutten van In Beweging: 761 stemmen.

Rumoer leidt tot zetel

Opvallend zijn de voorkeursstemmen voor Mathijn Bomans uit Goor (203 stemmen), die respectievelijk op plek 7 en plek 10 op de lijst stonden. Daarbij zal Bomans geholpen zijn door zijn deelname aan het verkiezingsdebat in Goor. Daar was vooraf rumoer over, omdat de Stadsraad Goor hem als eerste Gorenaar op de lijst van GB had gevraagd voor het debat, ondanks dat hij op ‘onverkiesbare plek’ 10 stond. Het is nog niet bekend of hij het raadslidmaatschap ook gaat aanvaarden.