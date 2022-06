Winactie: maak kans op kaartjes voor een tuinconcert van Wibi Soerjadi

DIEPENHEIM - Er zijn twee dingen waar Wibi Soerjadi jaarlijks reikhalzend naar uitkijkt: het Kerstgala in het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam en de concertreeks bij zijn eigen Villa Peckedam in Diepenheim. „Een kleinschalig, intiem concert in mijn eigen achtertuin. Dat blijft uniek.”