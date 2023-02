Winkel te koop: nieuwe ondernemer gezocht voor ‘t Ruiterparadijs in Hengevelde

Van kruidenier in Lattrop naar kastelein in Agelo: ‘Praten en vertellen dat kon Max als geen ander’

In deze rubriek staan we stil bij begraafplaatsen in Noordoost-Twente en de mensen die ze bezoeken. In aflevering 5 zijn we op het katholieke kerkhof in Lattrop. Patrick Groeneveld (55) bezoekt het graf van zijn ouders Frans en Anneke Groeneveld. „Het café was zijn thuis.”