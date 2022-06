Winkels en kapper dicht: veel Gorenaren in quarantaine na School-en Volksfeest

MET VIDEO Boer André uit Delden rijdt tergend langzaam naar Stroe, maar waarvoor? ‘Ik zie het als een hetze’

DELDEN/STROE - Boer André Luttikhedde rijdt deze woensdagmorgen tergend langzaam over de A1. Hij is onderweg naar het boerenprotest in Stroe. Niet op de trekker, maar in een busje. Dat geldt ook voor de andere ‘Twentse Strijders’, de groep waartoe André behoort. Die zijn ook met de auto. Ze zijn immers geen boer.

22 juni