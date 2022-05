Woede over ‘spelregels’ voor Goorse horeca tijdens Schoolfeest berust op misverstand, zegt burgemeester

GOOR - Horecaondernemers in Goor zijn woest over de ‘spelregels’ die voor hen gelden tijdens het weekend van het Goor School- en Volksfeest. Per brief is hen medegedeeld dat bands en DJ’s gedurende het feest niet meer buiten voor de deur mogen spelen. Ook mag tijdens de kinderoptocht geen alcohol worden geschonken.

„Zonder enige vorm van overleg worden de horecabedrijven in het centrum tijdens het Schoolfeest zwaar beperkt in hun mogelijkheden. We hadden verwacht dat de gemeente meer inlevingsvermogen zou tonen na de zware coronaperiode die cafés en restaurants hebben moeten doorstaan”, schrijft Paul Reef in een pittige brief aan burgemeester Ellen Nauta. Hij is voorzitter van de Stichting BIZ, die ruim tachtig centrumondernemers vertegenwoordigt.

„En het zijn niet alleen de horecaondernemers die boos zijn. Ook inwoners zijn hartstikke woest. Er wordt massaal gereageerd op social media en sommige reacties zijn echt niet mals. Je komt aan hun Schoolfeest. De evenementen buiten bij de horeca zijn ook onderdeel van de beleving.”

Alleen niet ná sluitingstijd

Maar volgens burgemeester Ellen Nauta berust alle commotie op een misverstand, veroorzaakt door onduidelijkheden in de brief die aan ondernemers is gestuurd. „De maatregel voor geen band of DJ buiten geldt voor de nachtelijke uren, ná sluitingstijd van de tent. Dit om omwonenden tegemoet te komen, die in het verleden klaagden over het lawaai dat wel erg lang doorging ‘s nachts nadat de tent was gesloten.”

Nauta zegt dat de horeca alles kan doen wat ze gewend is. „Alleen hebben we dit jaar gezegd dat voor bijvoorbeeld een ruimere sluitingstijd of het laten spelen van een band of DJ een ontheffing aangevraagd moet worden. Dat is ook belangrijk in verband met veiligheid en handhaving, zodat politie en boa’s weten waar ze aan toe zijn.”

Geen alcohol tijdens de kinderoptocht

Wat betreft het verbod op alcohol schenken op tijdens de kinderoptocht is Nauta stellig. „Ik heb ook alcoholpreventie in mijn portefeuille en we proberen jongeren te leren verantwoordelijk met alcohol om te laten gaan. Natuurlijk heeft de horeca een verantwoordelijkheid om niet aan minderjarigen te schenken, maar de kinderoptocht duurt anderhalf uur. Waar hebben we het over?”

In gesprek

De burgemeester wil begin juni in gesprek met de horeca, om toe te lichten waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Vooraf overleg over de spelregels was volgens de burgemeester bijna niet mogelijk, omdat de eerste vergunningaanvragen al binnenkwamen bij de gemeente en er snel duidelijkheid moest komen.

Volledig scherm Goor School- en Volksfeest. © Annina Romita DTCT