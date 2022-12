Wordt het proppen in de Deldense binnenstad? ‘Uit veel onderzoeken blijkt dat het hier kan’

Markelo wil af van veevoeder­fa­briek middenin het dorp: ‘Maar te weinig uitstoot voor uitkoopre­ge­ling’

MARKELO - De stikstofuitstoot van het in de dorpskern van Markelo gevestigde ABZ Diervoeding in Markelo biedt geen aanknopingspunt voor verplaatsing van het bedrijf. Dat blijkt uit antwoorden van de provincie Overijssel op vragen van het CDA. De partij wilde weten of het bedrijf vanwege de vervuiling nabij een natuurgebied in aanmerking zou komen voor een vergoeding om als het zou vertrekken.

