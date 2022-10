Zes bijenvolken zoemen over een Deldense begraafplaats: ‘Dit is een perfecte omgeving’

Waarom bakker Meen in Delden op maandag geen mueslibol­len bakt

DELDEN - Even naar warme bakker Meen om een mueslibolletje te scoren voor de lunch? Dat kan. Maar even niet meer op maandag. En dat heeft alles te maken met de energiecrisis. „Met die hoge gasprijzen stoken we liever geen halfvolle ovens op. Dus dan moet je keuzes maken.”

27 september