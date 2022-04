Zes koninklijke onderscheidingen in de Hof: ‘Ik kan me voorstellen dat de vereniging niet zonder u kan’

GOOR - Vijf nieuwe Leden en een Ridder in de Orde van Oranje Nassau telt gemeente Hof van Twente sinds dinsdagmorgen. In een volgepakte raadszaal in het gemeentehuis in Goor mocht burgemeester Ellen Nauta tijdens de jaarlijkse lintjesregen weer Koninklijke onderscheidingen opspelden.

Het eerste lintje was voor Ineke Derks uit Goor. Al jaren een vast gezicht op het stembureau in het gemeentehuis, maar mensen kennen haar ook als vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Goor. Verder vervulde ze verschillende vrijwilligerstaken bij de Vereniging Hof van Twente - Kiev-Pechersk, de VVV in Goor, de Petrus en Pauluskerk in Goor, de klachtencommissie van CarintReggeland en de jaarlijkse fiets4daagse hof van Twente. Bovendien was ze in de voormalige gemeente Goor raadslid. Ineke Derks is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

EHBO

Diki Hollander uit Markelo wordt vooral gewaardeerd vanwege haar vele werkzaamheden voor de EHBO-vereniging Markelo-Diepenheim, die ze al 45 jaar lang verricht. Of, zoals burgemeester Ellen Nauta het verwoordde: „U bént de EHBO en ik kan me zo voorstellen dat de EHBO-vereniging niet zonder u kan.” Bovendien heeft ze in het verleden als vrijwilliger talloze diensten gedraaid op de ambulance. Diki Hollander is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Leendert Vriel

Al dertig jaar als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Leendert Vriel, dat is Maria Kogelman uit Goor. Die stichting heeft als doel het bieden van ondersteuning aan terminale patiënten en hun families. Daarbij neemt ze veelal tijdens de nachtelijke uren het waakproces van de naaste familieleden over om te zorgen dat de mantelzorgers zelf voldoende rust krijgen. Bovendien is Kogelman vrijwilligster bij De Stoevelaar. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Scriba

Het werk dat Diny van der Kolk uit Diepenheim heeft verricht voor de Protestantse Kerk wordt gewaardeerd. Eerst als kerkenraadslid, later als scriba. Ook voerde ze 12 jaar lang het secretariaat van de Folkloristische dansgroep De Stedeker Daansers. Daarnaast zette ze zich in voor de jaarlijkse Fancy Fair, is ze vrijwilligster voor het rolstoelwandelproject van het Rode Kruis en gastvrouw in het Oranjemuseum en in Cultuurcentrum Herberg De Pol. Diny van der Kolk is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Oud papier

Wim Schultze uit Delden draagt al ruim 20 jaar zijn steentje bij aan de inzameling van oud papier in Delden, waarbij de opbrengst ten gunste van de kerk komt. Ook stuurt hij de onderhoudsploeg voor het onderhoud van de tuin rondom de Protestantse kerk aan. Daarnaast is hij vrijwilliger voor de Stichting Houtzaagmolen Twickel in Delden en staat hij nieuwkomers in zijn eigen woonbuurt bij met raad en daad. Wim Schultze is Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bijzonder ouderling

De laatste gedecoreerde van dinsdagmorgen is Harrie Alberts uit Diepenheim. Voor hem was er veel lof voor zijn werk voor de Protestantse kerk. Zo was hij praeses en is hij tegenwoordig bijzonder ouderling. Ook was hij betrokken bij de werving van predikanten. Daarnaast bekleedt hij sinds 1990 diverse functies binnen de IVN Diepenheim en is hij vrijwilliger van het eerste uur bij het Oranjemuseum. Daarnaast verricht hij vrijwilligerswerk op het gebied van landbouw, natuur en milieu bij diverse bovenregionale natuur- en milieuorganisaties, waaronder Waterschap Vechtstromen, ‘t Onderholt, Stichting Marke Gorsselse Heide, PUM Netherlands Senior Experts, Natuurmonumenten en Stichting Samen voor het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Harrie Alberts is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Niet aanwezig

Eervolle vermelding is er tot slot voor Rob Rohaan uit Diepenheim, die wegens omstandigheden niet bij de lintjesregen aanwezig kon zijn. Hij krijgt de versierselen op een ander moment opgespeld.

