Zestig Twentse boeren die zouden stoppen willen nu toch door: ‘Dit kan pijn gaan doen’

Het gaat om boeren die gebruik maakten van de zogenoemde stoppersregeling, een gedoogconstructie voor varkens- en pluimveehouders, die niet wilden of konden investeren in nieuwe, verbeterde, emissiearme stallen. De regeling maakte het mogelijk dat zij tot 1 januari 2020 mochten doorgaan in een verouderde stal, mits ze er fors minder dieren gingen houden.