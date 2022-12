Zien en doen in Hof van Twente: 5 activiteiten om alvast in kerstsfeer te komen

HOF VAN TWENTE - Sinterklaas is terug naar Spanje, het aftellen tot de kerstdagen begint. Vijf activiteiten in Hof van Twente om alvast in kerstsfeer te komen.

Winterse gezelligheid in Diepenheim

DIEPENHEIM - Diepenheim staat zondag in het teken van de Kastelenwandeling, de Kerstmarkt en het Adventsconcert in de Johanneskerk. Starten voor de wandeling kan tussen 9.30 en 12.00 uur bij het Ottenhuis aan de Raadhuisstraat 8. Van 11.00 tot 16.00 uur is het vervolgens flaneren langs de stands in het pittoreske centrum van Diepenheim tijdens de kerstmarkt. Daar staat ook een nostalgische draaimolen. De afterparty is bij Irma’s met muziek uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Het adventsconcert van de Bachwerkplaats begint om 16.00 uur in de Johanneskerk.

ATB kersttoertocht Markelo

MARKELO - Stichting Wielersport Markelo houdt op zondag 18 december, de jaarlijkse ATB-kersttoertocht. Er kan gekozen worden tussen twee afstanden: 35 en 50 kilometer. Beide routes leiden de deelnemers door de natuur rondom Markelo en gaat over paden waar normaal gesproken niet gefietst mag worden. Starten kan tussen 9.00 en 10.00 uur vanaf Zalencentrum De Haverkamp, Stationsstraat 28. Bij de finish is er gelegenheid om de fiets af te spuiten en om te douchen. Na afloop is er muziek met een hapje en een drankje.

Muziekvereniging Amicitia geeft een kerstconcert

DELDEN - Vorig jaar stond het jaarlijkse kerstconcert van muziekvereniging Amicitia al in de steigers. Maar door corona kon het helaas niet doorgaan. De muzikanten van Amicitia zetten zondag 11 december hun bladmuziek weer op de lessenaar voor een nieuwe poging. In de Oude Blasiuskerk klinken vanaf 15.00 uur stukken als als Ukrainian Bell Carol, Anthem uit der musical Chess, the Call of Christmas, Stille Nacht, White Christmas, Polar Express en nog enkele andere nummers waarbij stijl en tempo variëren. De entree is gratis.

Wensboom in het centrum van Goor

GOOR - De periode voor Kerstmis is de periode van wensen voor een ander. In Goor kan dat vanaf donderdag 8 december weer. Om 14.30 uur ‘openen’ burgemeester Ellen Nauta, voorzitter van de BIZ Goor Paul Reef, Robin Geerdink, namens de Rabobank en de cliënten van Aveleijn/De Roos de versierde wensboom en bijbehorende wensenbox, waar inwoners van Goor hun wens voor een ander in kunnen deponeren. De mooiste, hartverwarmende wensen worden vervuld. Wensen kunnen vanaf donderdag ook via de website van WISH3 gedaan worden.

Sneeuwkoningin dompelt Markelo onder in kerstsfeer

MARKELO - De Sneeuwkoningin en haar ijsprinsessen arriveren zaterdag 10 december weer in Markelo om het dorp onder te dompelen in kerstsfeer. Zij worden om 17.00 uur vanaf de Markeloseberg richting de Martinuskerk begeleid door kinderen met lampionnen. Aansluitend wordt een kerst fairytale verteld in de Martinuskerk. Voor de ingang van de kerk staat tevens een wensboom waar inwoners van Markelo nog tot en met 24 december een wens in kunnen hangen voor een ander. Welke wensen de Sneeuwkoningin in vervulling laat gaan wordt op 14 januari bekend gemaakt.