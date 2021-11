Zijspanners trappen nieuw WK-seizoen af op de Herikerberg in Markelo

De handen zwart, de laarzen vies: de leerlingen van St. Aegius in Hertme weten van aanpoten

HERTME/GOOR - Zwarte handen, vieze voeten. Het hoort er deze woensdag weer bij voor kinderen van diverse basisscholen in de regio. Want het is weer Boomfeestdag. Ook St. Aegidius doet mee. Elf bomen gaan de grond in. En nog niet eens op het eigen schoolplein.

10 november