Zorgen om nieuwbouw in historisch centrum Delden: ‘Dit is proppen in de binnenstad’

Journalist Gijs Eijsink wil niet dat het Hengevelde van toen in de vergetel­heid raakt

HENGEVELDE - Hoe zat dat ook alweer? Wie woonde daar in de vorige eeuw? En wat deden de jongelui van 60, 70 jaar geleden? Journalist Gijs Eijsink probeert in zijn nieuwe boek Wegdammers III, met daarin verhalen over het Hengevelde van vroeger, te voorkomen dat de alledaagse werkelijkheid van toen in de vergetelheid raakt.

10 november