Zwemtalent Sietske (26) uit Hengevelde verruilde zwembad voor concertzaal: ‘Druk om te presteren tijdens grote toernooien viel me zwaar’

Het was in meerdere opzichten een bijzonder concert dat klarinettiste Sietske Veldkamp (26) zaterdagavond gaf in Delden. Al was ’t nog niet voor de jury, dat gebeurt op 17 mei in de grote zaal van het conservatorium in Maastricht „Maar het leek me fijn om voor die tijd nog twee oefenconcerten te geven hier in de regio”, zegt de Hengeveldse. „Voor de familie, vrienden en kennissen die Maastricht net te ver vinden. Het is gelukt. Ook nog eens in de Oude Blasiuskerk, echt een droomlocatie. En zondag in de Hofkerk in Goor.”