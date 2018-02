Alleen Verbeek lijkt nog te geloven in systeem dat FC Twente nog niets bracht

Dorper Esch in Denekamp is het duurste project ooit in Dinkelland

8:46 DENEKAMP - Het is met afstand het duurste project ooit in Dinkelland. Een bedrag van 7,2 miljoen euro voor de renovatie en verbouwing plus een bedrag van 9 miljoen voor het onderhoud in de komende 30 jaar. De Dorper Esch in Denekamp breekt alle records.