Almelose bokser overleefde liquidatiepogingen: 'Welkom in mijn wereld’

Het is zo'n zes maanden na zijn laatste partij - de kwartfinale van de Europese Spelen in Minsk - als Peter Müllenberg de deur van zijn twee-onder-een-kapwoning in Duiven opent. De 31-jarige Almeloër oogt superfit, aan niets is de afwezigheid van een half jaar in de boksring te zien. "Ik train nog dagelijks, hoor."