Almelose bokser Peter Müllenberg overleefde liquidatiepogingen en focust zich nu op Tokio

COLUMN Na derde kerstdag moet ook de vierde kerstdag terug

8:55 Wat te doen op deze dag? Welk soort dag is dit eigenlijk? Een restdag, een brugdag, een reservedag. We spreken over derde kerstdag. Een stiekeme extra dag, zeker als je weet dat er in veel landen niet eens een tweede kerstdag is. In Engeland heet die Boxing day, maar wat doen ze? Voetballen.