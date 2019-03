Almelose bokser verdacht van bedreiging en mishandeling ex-vriendin

De 31-jarige M. is behalve olympisch bokser ook chauffeur bij de koninklijke landmacht. De zaak is door de rechter aangehouden, M. rekent er op vrij te worden gesproken. „Van bedreiging en mishandeling klopt niets”, zegt de Almeloër in een reactie.

Relatieproblemen

M., die afgelopen weekeinde nog in actie kwam tijdens een bokstoernooi in Finland, zegt geschrokken te zijn van de aanklachten. De feiten dateren van januari tot en met september 2017, toen hij relatieproblemen had met zijn huidige ex-vriendin en moeder van hun zoontje. Die mocht hij van haar een jaar niet zien, maar die problemen zijn opgelost en bijgelegd. M. is inmiddels een jaar getrouwd en zijn vrouw is in verwachting.

Wapens

De bokser, Europees kampioen van 2015 en negende bij zijn olympisch debuut in Rio, geeft toe verboden wapens in zijn huis in Arnhem te hebben gehad. „Werpsterren, die nog in de verpakking zaten, en boksbeugels. Die had mijn ex destijds zelf nog uitgekozen, vond ze mooi.”