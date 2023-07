Almelose woningcorporatie St. Joseph en Enschedese De Woonplaats gaan fuseren; meer slagkracht voor aanpak van sloop, verduurzaming en nieuwbouw

De woningcorporatie St. Joseph in Almelo en De Woonplaats in Enschede gaan fuseren. Dat is dinsdagmiddag bekend gemaakt. De woningcorporaties staan voor grote opgaves op gebied van verduurzaming en (ver)nieuwbouw. Samen hopen ze die beter te kunnen aanpakken. De nieuwe organisatie gaat verder onder de naam van de Enschedese partners: De Woonplaats.

Twee kunnen er meer dan één. Dat is in het kort de achterliggende gedachte voor de fusie. Beide corporaties hebben relatief veel woningen die vernieuwing behoeven. Daarvoor is veel geld nodig. Door samen te gaan is er een grote portemonnee beschikbaar. Ook ontstaan er allerlei schaalvoordelen door de fusie.

Niet alleen met De Woonplaats worden de krachten vereend, dat geldt ook voor woningcorporatie Reggewoon in Nijverdal. Daarmee zijn de banden eerder al aangehaald. Op dit moment zijn er gesprekken met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de toezichthouders. De verwachting is dat de samenwerking dit najaar vaste vorm zal krijgen. In de zomer van volgend jaar kunnen dan de handtekeningen worden gezet. Daarna zal zich de organisatorische fusie voltrekken.

Geen gevolgen voor huurders

Beide corporaties benadrukken dat de fusie geen gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de huurders. Volgens de bestuurders zullen die hooguit merken dat er wat meer ruimte is ontstaan voor investeringen. Daarbij moet worden gedacht aan meer sloop/nieuwbouwprojecten en het sneller verduurzamen van de woningen in Almelo. De Woonplaats blijft ook gewoon volop investeren in Enschede en de Achterhoek.

Woningcorporatie De Woonplaats heeft ruim 16.000 woningen, die met name in Enschede en de Achterhoek staan. De woningcorporatie heeft ook al enkele woningen in Almelo. Het is de bedoeling dat Almelo straks een van de kerngemeenten wordt. Sint Joseph heeft circa 4.900 woningen. Het werkgebied ligt grotendeels in de gemeente Almelo maar de woningcorporatie is op beperkte schaal ook actief in de gemeente Dinkelland.

Samenwerking noodzaak

Al vrij snel na haar aantreden gaf bestuurder Claudia Beumer van St. Joseph al aan, op zoek te zullen gaan naar strategische partners. De opgaves voor de sector zijn zo groot dat de aanpak zonder schaalvergroting heel erg moeilijk wordt. In eerste instantie werd daarbij gekeken naar de collega's in Almelo, woningcorporatie Beter Wonen. Die gesprekken hadden echter onvoldoende resultaat. Beumer wilde niet langer wachten en ging op zoek naar partners buiten Almelo. Die vond ze, zoals nu blijkt, in Enschede en Nijverdal.