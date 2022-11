Azc in Albergen krijgt 165 bedden, maar er komen toch maximaal 150 vluchtelingen, hoe zit dat?

Fractievoorzitter Stijn Hesselink van Keerpunt22 vroeg of Tubbergen alsnog meer dan 150 asielzoekers zou toelaten in het toekomstige azc aan de Gravendijk in het buitengebied van Albergen. „Want er komen 165 bedden in te staan. Hoe zit dat nou precies”, vroeg Hesselink naar het naadje van de kous in deze zo gevoelige materie.

Tijdens de dinsdagavond 1 november gehouden commissievergadering had Bekhuis de antwoorden paraat: „150 is en blijft het maximale aantal vluchtelingen dat we straks toelaten. En daar gaan we ook op controleren. Het Centraal Orgaan opvang Vluchteling richt kamers in, waar vier bedden staan. Als er gezinnen zijn met drie personen blijft er één bed leeg.”

Hesselink vroeg verder naar het afgeven van een vergunning aan het COA. Keerpunt22, zo meldde hij, wil het liefst dat die vergunning pas wordt verstrekt, wanneer er een door alle betrokkenen ondertekende bestuursovereenkomst ligt. In die verklaring worden alle cruciale afspraken tot in detail uitgewerkt, onder meer die over de maximale looptijd van tien jaar.

Bekhuis vertelde dat het COA nog geen vergunning had aangevraagd. Bovendien was de vergunningaanvraag een traject dat apart loopt van het uitwerken van een bestuursovereenkomst. Ze reageerde niet op de suggestie van Keerpunt22 om de vergunning pas af te geven, nadat er een getekende bestuursovereenkomst ligt.

„Eerst gaat de begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van Dorpsraad Albergen, omwonenden van het azc en mensen van de groep Albergen Verzet een overeenkomst opstellen”, aldus Bekhuis. „Die groep heeft inmiddels twee keer bij elkaar gezeten. We hebben afgelopen donderdag een bestuursovereenkomst van een ander azc bekeken. De overeenkomst van de begeleidingsgroep voor Albergen gaat daarna naar het college en de gemeenteraad. Als de afspraken vervolgens zijn vastgesteld, komen er handtekeningen onder van gemeente en COA.”

