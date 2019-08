Ben jij die topvoetbalcoach die zijn vrienden verslaat en kaarten wint voor Liverpool?

Ontruiming schuur cateraar Quick in Aadorp was mogelijk onrechtma­tig

10:01 DEN HAAG/AADORP - De Raad van State heeft de rechtbank Overijssel op de vingers getikt in de kwestie rond een cateringbedrijf in een schuur aan de Peppellaan in Aadorp. De Raad draagt de rechtbank in een uitspraak op om alsnog de bezwaren van cateringonderneemster Demy Quick tegen een dwangsom van de gemeente Almelo serieus inhoudelijk te behandelen.