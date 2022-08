Boerenprotest: gigantische omgekeerde vlag langs de snelweg bij Maassluis blijft liggen

Wie donderdagochtend via de A20 bij Maassluis rijdt, zal twee keer hebben geknipperd: op een grasveld langs de snelweg ligt een omgekeerde Nederlandse vlag met een afmeting van honderd meter bij vijftien meter. De politie is ter plaatste geweest en heeft besloten dat de vlag mag blijven liggen.

Het doek is met staaldraad in de grond verankerd. Foto's van de vlag worden in bekende boerentelegramgroepen gedeeld. Zelf zeggen de boeren dat het doek tot nu toe de grootste omgekeerde Nederlandse vlag is.

De politie heeft de vlag gecontroleerd en besloot dat het mag blijven liggen. ,,De vlag zit goed vast en vormt geen gevaar voor het verkeer. Ook ligt het op privéterrein”, zegt politiewoordvoerder Lillian van Duijvenbode. De politie gaat de zaak niet nader onderzoeken.

Lely

De vlag is vlak naast het boerenbedrijf Lely geplaatst, een bedrijf dat geautomatiseerde systemen voor melkveehouders maakt. Volgens Inge Baars, communicatiemedewerker van Lely, was het bedrijf niet op de hoogte van de plaatsing van de vlag. ,,We hebben alle begrip voor de standpunten van de boeren, maar we doen niet mee met de protestacties.”

Maasdijk

Vijf dagen geleden hing er in Maasdijk ook al een grote omgekeerde vlag langs de snelweg. Die hing aan de mast van McDonald’s, zo'n tien minuten rijden van de plek waar de vlag in Maassluis vannacht is neergelegd. Daarvan werd toen gezegd dat het de grootste omgekeerde vlag in Nederland was.

De omgekeerde Nederlandse vlag aan de mast van McDonald's in het Westland.

