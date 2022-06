Brutale stropersdaad tussen Westerhaar en Kloosterhaar: ‘Nest met spechten open gezaagd en jongen geroofd’

Dat het het werk is van een stroper, staat vast, volgens boswachter Westra. De enige boom die in de nabijheid aan de Bergweg in Kloosterhaar is gekapt, is de boom waar een stel kleine bonte spechten hun jongen probeerde groot te brengen. Nu herinnert alleen nog aan afgezaagde boomstam aan de plek, waar het koppel tot vorige week druk bezig was met het voeren van hun kroost.