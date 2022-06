Buurtschappen Hezingen en Hanstéhook zijn zich rot geschrokken van stikstofplannen: doodsteek voor leefbaarheid

„De stikstofplannen zijn bij ons ingeslagen als een bom”, zegt buurtbewoner Theo Lansink. „Wij wonen in en om Natura2000 gebied Springendal. De plannen omvatten daar een stikstofredactie van 95 procent in het gebied tot 75 procent tot een kilometer rondom Springendal. Dan praat je over tientallen agrariërs die uitgekocht moeten worden. Dat is een enorme aantasting van de leefbaarheid van onze buurtschappen, maar ook van nabij gelegen dorpen en buurtschappen zoals Vasse en Mander.”

Dramatisch

Lansink legt uit waarom het verdwijnen van boerenbedrijven die vaak al generatieslang werkzaam zijn in de buurt, dramatisch is: „De agrarische sector behoort tot ons DNA. Deze sector zorg voor economische activiteit en dat de afwisselende natuur in stand blijft. Scholen raken kinderen van boeren kwijt, net zoals veel verenigingen.”

Verpaupering

Er zijn al diverse boeren uitgekocht en vertrokken. „De leegstaande gebouwen werden al eens door anti-krakers bewoond, maar dat past helemaal niet in deze omgeving. Het leidt tot verpaupering van oude boerderijen.”

De boodschap die de buurtschappen nu uitdragen met een enorm spandoek met de tekst ‘Stikstofbeleid Den Haag is onze strop, dit kost onze leefbaarheid in Hezingen de kop’, is niet nieuw. De Dorpsraad Vasse, Mander, Hezingen e.o. is al langer met de problematiek rond stikstof bezig. Een werkgroep richt zich samen met agrariërs op zaken als energietransitie en mestvergisting.

Ook in Hanstéhook is een groep actief rond het behoud van boeren in het gebied, onder de naam Focus op Leefbaarheid.