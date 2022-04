Corrupte ex-agent uit Hengelo is nog niet van justitie af: OM in hoger beroep tegen taakstraf voor lekken politie-informatie

A. raakte door een vechtscheiding en andere privéproblemen aan de drugs en toen Twentse criminelen in de gaten kregen dat hij een agent was, bleek dat het startsein voor een campagne om informatie uit de politiesystemen te eisen. A. raakte verzeild in een wereld die hij eigenlijk als agent moest bestrijden.

Informatie gelekt naar de onderwereld

Over langere tijd zocht hij honderden keren informatie zoals kentekens en persoonsgegevens in systemen, zelfs toen hij tijdelijk ziek thuis zat. De informatie werd in criminele kring via de later gehackte- en ontsleutelde berichtendienst EncroChat gedeeld. Daarbij zou zelfs een keer een foto van collega’s van A. tijdens een briefing gedeeld zijn, waarop meerdere collega’s zichtbaar in beeld waren.

De rechtbank was van oordeel dat A. door het kwijtraken van zijn baan en het feit dat hij ernstig ziek is al genoeg gestraft was en vond een gevangenisstraf niet nodig. Daar kijkt het OM anders tegen aan. Wanneer het hoger beroep zal dienen is nog niet bekend.

Represailles

A. gaf bij die zitting aan bang te zijn voor represailles uit de onderwereld. Dat was ook de reden dat hij de naam van een van zijn ‘plaaggeesten’ niet durfde te noemen. Hij betuigde spijt voor de rechtbank. De twee mannen aan wie hij de informatie gelekt heeft, werden veroordeeld tot celstraffen van vier en 18 maanden. Het is niet bekend of zij zich hebben neergelegd bij hun straf.