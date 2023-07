Eerste asielzoekers nemen in maart 2024 intrek in azc in Albergen

De eerste asielzoekers komen in maart 2024 naar het voormalige landhotel 't Elshuys in Albergen. Dat blijkt uit een tijdschema op de website van de gemeente Tubbergen. Uit die planning blijkt dat het azc in mei van dat jaar volledig moet draaien.

Het is een pikant bericht, omdat omwonenden van het toekomstige asielzoekerscentrum dinsdagavond nog hebben geprotesteerd over de manier waarop de gemeente Tubbergen met het dorp Albergen communiceert over het azc. Samengevat: veel bewoners voelen zich totaal niet gehoord en serieus genomen. Ze maken zich bovendien grote zorgen over het nakomen van afspraken. Onduidelijkheid over de datum dat de eerste bewoners naar het hotel komen, hoort daar eveneens bij.

Dicht timmeren van afspraken

Maar de meeste zorgen gaan over de verzekering dat er maximaal 150 vluchtelingen in het azc gaan wonen en dat het azc uiterlijk in november 2032 dichtgaat. Die afspraken moeten volgens betrokkenen zo snel mogelijk zwart-op-wit in juridische termen zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

En wat veel Albergenaren betreft, verblijven in het azc straks uitsluitend statushouders, mensen die in Nederland mogen blijven en moeten wachten op een eigen woning. Op de zogeheten ‘veiligelanders’ - personen die terug moeten naar hun land van herkomst - zit Albergen niet te wachten. De afspraak is echter dat er vijftig statushouders in Albergen komen en honderd asielzoekers. In theorie is het mogelijk, dat onder die honderd asielzoekers ook ‘veiligelanders’ zitten.

Procedures tot mei 2024

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft het hotel vorig jaar gekocht en vervolgens in februari een omgevingsvergunning aangevraagd. De hele procedure rond de besluitvorming neemt maanden in beslag. Daarbij is ook rekening gehouden met het indienen van bezwaren en een eventuele gang naar de voorzieningen rechter.

Eind mei 2024 moet het azc aan de Gravendijk in Albergen volledig zijn ingericht. In die periode zijn mogelijke beroepsprocedures bij de rechtbank en de afdeling bestuursrechtspraak bij de Raad van State ook afgerond.