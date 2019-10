Enquête: populariteit videoscheids daalt bij voetbalfans

Nederlandse voetbalfans zijn het afgelopen jaar een stuk minder enthousiast geworden over de videoscheidsrechter in de eredivisie, de VAR. Ze vinden dat die VAR het voetbal wel eerlijker heeft gemaakt, maar niet leuker. ,,Het duurt allemaal veel te lang.”

Dat blijk uit een enquête die marktonderzoeksbureau Markteffect in samenwerking met deze krant heeft uitgevoerd onder ruim duizend Nederlandse Eredivisievolgers. De Video Assistant Referee (VAR) deed aan het begin van vorig seizoen (2018/2019) zijn intrede in de Eredivisie. Die videoscheidsrechter bekijkt de wedstrijdbeelden vanuit Zeist en kan via een ‘oortje’ met de scheidsrechter op het veld communiceren.

Daling van 65 procent naar 48 procent

In december vorig jaar zei 65 procent van de voetbalfans dat ze positief tegenover de VAR stonden, dat percentage is nu gedaald tot 48 procent. De voornaamste klachten: er worden nog steeds foute beslissingen genomen én het is vaak lang wachten tot de VAR en de scheidsrechter hebben besloten of een doelpunt telt en of een overtreding een penalty is.

,,Het duurt allemaal veel te lang nu”, stelt een ondervraagde. Een ander: ,,Beslissingen zijn soms niet te volgen.” Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) stelt dat de VAR het voetbal er niet leuker op heeft gemaakt.

Voetbal wel eerlijker geworden

Toch zegt twee derde van de ondervraagden ook dat de videoscheids een verbetering is voor het voetbal. En zestig procent stelt dat de VAR de Eredivisie eerlijker heeft gemaakt. Volgens de KNVB werd vorig seizoen in 87 gevallen een foute beslissing van de scheidsrechter teruggedraaid na ingrijpen van de VAR.