Enschede doneert 160.640 euro aan Turkije en Syrië: 1 euro per inwoner, deel ervan bedoeld voor Sheltersuits

Met een bedrag van ruim anderhalve ton wil de gemeente Enschede concrete hulpacties steunen in Turkije en Syrië, waar maandag tienduizenden mensen het slachtoffer werden van enkele zware aardbevingen. Met een deel van het geld worden op korte termijn 400 Sheltersuits beschikbaar gesteld. Deze warme en waterdichte jassen, die ook dienst doen als slaapzak, zijn een verzoek van de Turkse en Syrische gemeenschap. Veel mensen in de getroffen gebieden zijn nu dakloos en de temperatuur ligt er rond het vriespunt.

Het gemeentebestuur van Enschede laat weten ‘diep geraakt’ te zijn door het enorme leed, de grote omvang en de verschrikkelijke gevolgen van de aardbevingen. Burgemeester Roelof Bleker: „We betuigen ons medeleven aan alle inwoners die familieleden en vrienden hebben verloren door de aardbevingen in Turkije en Syrië. Onze gedachten gaan uit naar hen en naar onze inwoners die ongerust zijn over het lot van hun dierbaren. We zijn geraakt door de vele initiatieven om hulpgoederen in te zamelen voor de getroffenen.”