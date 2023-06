Eropuit! Dit is er deze week te doen in de regio

Stelling | Onbegrijpe­lijk dat LTO de stekker uit het landbouw­over­leg heeft getrokken

Het landbouwoverleg is definitief gestaakt. Het kabinet gaat zelf maatregelen nemen om de landbouwsector te verduurzamen nu het niet is gelukt om met de boeren tot een akkoord te komen. ,,Maar het kan niet zo zijn dat het kabinet automatisch uitvoert wat er in het akkoord al was afgesproken”, zegt landbouwminister Piet Adema.