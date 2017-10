Ex-accountant FC Twente krijgt tuchtklacht aan de broek

Ten Kate Huizinga adverteerde in de gouden jaren van de club met de slogan ‘De trotse accountant van FC Twente’. De lol en de trots zijn er inmiddels wel af en het kantoor doet ook de boekencontrole bij Twente niet meer. Toezichthouder AFM verwijt accountant Armando Veringmeier van Ten Cate Huizinga dat hij onvoldoende controle heeft uitgeoefend op twee jaarrekeningen van de club.

De accountant had volgens de toezichthouder bovendien niet akkoord mogen gaan met een herwaardering van de waarde van de Grolsch Veste. FC Twente werd door de KNVB gedwongen de jaarrekening over de jaren 2012/2013 en 2013/2014 terug te trekken, omdat deze onjuist zouden zijn opgemaakt.

Leningen kwijtschelden

Bij de jaarrekening 2012/2013 ging de voetbalbond er niet mee akkoord, dat de club 12 miljoen euro aan toekomstige tv-inkomsten had overdragen aan FC Twente Investments (FCI), een besloten vennootschap met een dertiental financiers van de club. In ruil voor die nog te ontvangen tv-inkomsten zouden de financiers door hen verstrekte achtergestelde leningen met een hoogte van 12 miljoen kwijtschelden. Door de creatieve ‘move’ met de tv-gelden kon het seizoen 2012/2013 op papier toch nog met winst worden afgesloten, waar er anders sprake was geweest van een miljoenenverlies.

Jaarrekening

Volgens de AFM had accountant Veringmeier, die deze maand vertrok als partner was bij Ten Kate Huizinga, hiermee niet akkoord mogen gaan. Vooral niet omdat FCI nog helemaal niet was opgericht op het moment dat binnen de RvC werd besloten om de tv-rechten over te dragen. Ook jaarrekening 2013/2014 van FC Twente werd afgekeurd door de KNVB. De AFM verwijt accountant dat de jaarresultaten van FCI niet werden opgenomen (geconsolideerd) in de jaarrekening van FC Twente. Terwijl FCI nauw verweven was met de club. “FCI werkte alleen voor FC Twente en onder de aandeelhouders van FCI waren ook commissarissen van FC Twente”, zei advocaat Batting van toezichthouder AFM.

Jan Garvelink, advocaat van accountant Veringmeier, weersprak dit: “Als FC Twente zou degraderen, zouden de tv-inkomsten enorm dalen en zouden de uitkeringen aan de aandeelhouders in FCI dus ook lager zijn. Er lag wel degelijk risico bij FCI.”

Herwaardering

Verder punt van discussie was de herwaardering van de Grolsch Veste. De restwaarde van het stadion stond voor nul euro in de boeken. De RvC van FC Twente stelde voor daar 20 miljoen van te maken, zijnde de helft van de WOZ-waarde. ‘Luchtfietserij’, volgens de AFM. De accountant ging akkoord. “Want buiten het voetbal worden er in het stadion ook vaak zakelijke en culturele bijeenkomsten gehouden, waarmee geld wordt verdiend. Het is niet verdedigbaar dat de waarde dan tot nul moet worden afgeschreven.”