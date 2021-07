F2-coureur Bent Viscaal uit Albergen kijkt uit naar raceweekend op Silverstone

Op het Baku City Circuit in Azerbeidzjan, waar zes weken geleden het derde raceweekend van het F2-seizoen 2021 plaatsvond, reed Viscaal tijdens één van de drie races naar de vierde plaats. Daarmee scoorde de coureur uit Albergen zijn eerste punten in de F2-klasse. Nu hij verlost is van de nul, wil hij meer.

Hoogtepunt

In de afgelopen weken heeft Viscaal niet stilgezeten. „Ik ben naar Italië gereden, naar de fabriek van Trident. We hebben hard gewerkt om die kleine details te vinden, waardoor je op de baan net dat benodigde beetje harder kunt gaan. We hebben bijzonder veelbelovende resultaten geboekt.”

Kwalificatie van doorslaggevend belang

„Na drie raceweekends in de Formule 2 kan ik stellen dat de kwalificatie van doorslaggevend belang is voor elk van de drie wedstrijden”, aldus Viscaal. „Dat werd bewezen in Baku, toen ik vanaf pole prima met de kopgroep meekwam. De onderlinge verschillen zijn vrij klein. Maar als je vanuit het midden- of het achterveld vertrekt, ben je behoorlijk veel tijd kwijt met inhaalacties. We streven naar een top 10-klassering in de kwalificatie, omdat je dan sowieso tijdens twee van de drie wedstrijden kunt rekenen op een goede uitgangspositie. Daarna wil ik uiteraard punten scoren in de wedstrijden.”