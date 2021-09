FC Twente maakt het zichzelf nog veel te moeilijk tegen Heerenveen, maar pakt wel vierde zege op rij

Samenvatting Norris ‘verwoest’ na mislukte gok: ‘Maar team maakte de keuze net zozeer als ik’

17:33 Lando Norris was vanmiddag de grote verliezer in de Russische regen. In leidende positie en met Lewis Hamilton in zijn kielzog, besloot de Brit niet naar binnen te komen en dat kostte hem zijn allereerste overwinning. Na afloop zat Norris er dan ook flink doorheen.