FC Twente verkoopt 20.000ste seizoenkaart: opvallend aantal supporters onder de 30 jaar

Eigenaar dode hond in Almelo meldt zich bij politie: ‘Gaat om een enorm triest verhaal’

14:45 ALMELO - Vorige week maandag werd er in in een weiland aan de Almeloseweg in Almelo een dode hond aangetroffen. Het beest was begraven en verkeerde al in staat van ontbinding. Inmiddels heeft de politie achterhaald wie de eigenaar van het dier was.