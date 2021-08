FC Twente Vrouwen boekt ruime zege in eerste competitieduel van het nieuwe seizoen

De landskampioen had niets te vrezen van vv Alkmaar. De Enschedese ploeg stond na een kwartier spelen al op 2-0 dankzij treffers van Kayleigh van Dooren en Bente Jansen. Die voorsprong werd aan het eind van de eerste helft verdubbeld. Eerst legde Fenna Kalma vanaf elf meter aan, nadat Suzanne Giesen in het zestienmetergebied onderuit was gehaald: 3-0. En in de laatste minuut van de eerste helft maakte Anna-Lena Stolze op aangeven van Bente Jansen de 4-0.