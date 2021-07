FC Twente wacht niet meer op Ekkelenkamp: ‘Het duurt te lang’

Eerder al liet Streuer weten dat hij deze week uitsluitsel wilde hebben over de middenvelder van Ajax. „Ik wil weten wat we gaan doen en waar we aan toe zijn.” De conclusie is dat FC Twente niet meer gaat wachten op de komst van Ekkelenkamp.

„Ajax kan hem alleen verhuren als ze zijn contract verlengen, dat is nog niet gebeurd”, zegt Streuer. „Hij is voor ons altijd een optie geweest, maar het duurt te lang. Daar gaan we niet meer op wachten. Als we een alternatief vinden, doen we dat. En als hij later alsnog een optie is, horen we het wel.”

Extra aanvaller nodig

De technische man kan nog niets zeggen over een alternatief voor op het middenveld. „Nee, op dit moment niet. We hebben een middenvelder en twee aanvallers nodig.” Die ene extra aanvaller is nodig, omdat nieuweling Jody Lukoki deze week zwaar geblesseerd raakte en niet meer inzetbaar is dit seizoen. Een fikse tegenvaller, ook financieel. „Dat is zonde, niets aan te doen”, vindt Streuer. „Je kunt spelers individueel verzekeren, maar dat is erg duur. Dat doen topclubs met hun duurste topspelers.”

Ilic weer inzetbaar

FC Twente zegde voor zaterdag het oefenduel tegen Cambuur af, omdat de selectie op dit moment te smal is door onder meer blessures en een coronageval. Bovendien was het wachten op de werkvergunning van Luka Ilic, die is inmiddels binnen. De hoop is dat ook nieuweling Manfred Ugalde snel kan aansluiten en dat Wout Brama en Kik Pierie snel herstellen van hun blessures. Streuer: „De komende week hopen we weer op sterkte te komen. Voor nu was het beter om niet te spelen en een stapje terug te doen.”