FC Twente wint van ADO Den Haag: 2-4

FC Twente heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al eerder langer dan 90 minuten geoefend tegen een tegenstander. Zo werd onlangs tegen PEC Zwolle twee keer over een uur gespeeld. Het eerste duel won FC Twente met 1-0, het tweede bleef het 0-0. „Toen zagen we dat nog als twee aparte wedstrijden. Maar nu niet. Waarom? Omdat dit beter uitkomt”, aldus Jans na afloop met een knipoog. Bij twee ‘aparte’ oefenduels zou FC Twente een keer gelijk hebben gespeeld tegen ADO (2-2) en een keer hebben gewonnen (0-2). „Nu hebben we met 2-4 gewonnen. Maar dat we het nu zien als één wedstrijd in plaats van als twee, heeft te maken met hoe andere clubs er tegenaan kijken. Er zijn meer clubs die langer dan 90 minuten oefenen. Zij zien de stand van beide helften samen als de totaalstand. Daarom doen wij dat nu ook.”

Eerste helft

ADO Den Haag kwam in de eerste helft in de 29ste minuut op voorsprong. Tot dat moment had de ploeg van trainer Ron Jans het meeste balbezit, maar de Enschedese ploeg was nog niet gevaarlijk geweest.

In de 44ste minuut was FC Twente dicht bij de gelijkmaker. De keeper van ADO voorkwam een doelpunt van Thijs van Leeuwen. Vlak na de pauze kreeg de Enschedese ploeg weer een grote kans. Vanuit een voorzet van Queensy Menig raakte Van Leeuwen de lat. Een minuut later was het wel raak. Uit een voorzet van Gijs Smal zorgde Ramiz Zerrouki voor de gelijkmaker.

Redding

Niet veel later kwam FC Twente bijna op voorsprong. Maar de inzet van Luka Ilic werd gekeerd door de ADO-keeper. Aan de andere kant voorkwam keeper Lars Unnerstall met een uitstekende redding een voorsprong van de thuisploeg.

In de kruising

De ploeg uit Enschede kwam in de 57ste minuut op voorsprong. Debutant Ricky van Wolfswinkel verdiende op de rand van het zestienmetergebied een vrije trap: Zerrouki schoot de bal hard in de kruising: 1-2.

Steijn bracht ADO weer op gelijke hoogte met zijn tweede treffer van de middag. Dat gaf de verhoudingen tot op dat moment goed weer: de ploegen waren aan elkaar gewaagd.

Te traag

„In de eerste 45 minuten van de eerste helft speelden we te traag”, aldus Jans. „Het druk zetten ging niet geweldig. Ik was niet tevreden. Sommige spelers waren misschien vermoeid of hadden last van de warmte. Maar dat is geen excuus. Daar hebben we het in de rust over gehad. Daarna ging het beter. Want in de laatste 45 minuten (het tweede deel, red.) waren wij echt sterker.”

Tweede helft

In de tweede helft kwam FC Twente al snel op voorsprong dankzij Jayden Oosterwolde. De keeper van ADO kreeg de bal niet te pakken, waarna Oosterwolde kon binnenschieten. Tien minuten voor tijd profiteerde FC Twente van een fout in de ADO-verdediging, waardoor invaller Nathan Markelo de score kon verdubbelen.

ADO Den Haag - FC Twente 2-4

Score: Steijn 1-0; Zerrouki 1-1; Zerrouki 1-2; Steijn 2-2, Oosterwolde 2-3, Markelo 2-4.

Opstelling FC Twente eerste 75 minuten: Unnerstall, Troupee, Hilgers (60. Dumic), Pröpper, Smal, Staring (60. Cleonise), Zerrouki, Ilic, Van Leeuwen (60. Roemeratoe), Van Wolfswinkel, Menig.

Opstelling FC Twente laatste 45 minuten: De Lange, Everink (35. Hilgers), Dumic, Bruns, Oosterwolde, Bosch, Roemeratoe, Dyulgerov, Rots, Ugalde (30. Markelo), Cleonise.